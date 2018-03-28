МИД России призвал Грузию отменить закон «Об оккупированных территориях»

МИД России по итогам консультаций в Женеве по Закавказью призвал Грузию отменить закон «Об оккупированных территориях», сообщает пресс-служба ведомства.

«Вопреки обнадеживающему заявлению премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили от 9 марта о стремлении к прогрессу на переговорах в Женеве представители Тбилиси превратили встречу в пропагандистскую акцию. Построив свое выступление на избитом тезисе о «российской оккупации», грузинская сторона вновь попыталась возложить на Россию ответственность за собственную неспособность урегулировать отношения с Сухумом и Цхинвалом», — говорится в сообщении.

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В МИДе добавили, что Грузии следовало бы всерьез задуматься о восстановлении доверия с соседями.

Вооруженный конфликт между Грузией с одной стороны и самопровозглашенными республиками Южной Осетией и Абхазией, а также Россией — с другой произошел в августе 2008 года.