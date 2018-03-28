Кириенко признал проблему коммуникации общества и власти на примере Кемерово

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко в ходе конференции преподавателей общественных наук в Фонде развития гражданского общества согласился с тем, что трагедия в Кемерово показала проблему коммуникации власти и общества, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«И на примере того же Волоколамска, и на примере, к сожалению, ряда не самых удачных комментариев по Кемерово. К сожалению, это факт, да. Поэтому вопрос коммуникации, почему власть не всегда слышит и не всегда или вовремя находит правильные слова для коммуникации. Это и вопрос доверия, да и человеческий в том числе», — заявил Кириенко, отвечая на вопросы участников.

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25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека.

Ранее глава Кемеровской области Аман Тулеев обратился к жителям региона в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня», в котором заявил, что «на трагедии пытаются нажиться и стравить людей».

Накануне жители Кемерово провели стихийный митинг в центре города с требованием отставки властей после трагедии в ТЦ, где при пожаре погибли 64 человека. Тулеев так и не вышел к участникам акции.