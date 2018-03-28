МИД Австралии заподозрил российских послов в шпионаже

Глава министерства иностранных дел Австралии Джули Бишоп встретится с послом России в Канберре Григорием Логвиновым на фоне подозрений, что российские дипломаты занимались шпионажем. Об этом сообщает телеканал ABC.

В интервью телеканалу Бишоп заявила, что подозревает российских послов в шпионаже — такие данные ей предоставила австралийская разведка.

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«Вообще-то, это очень смешной вопрос. Я был бы счастлив увидеть, как вы зададите этот вопрос кому-то из послов здесь в Канберре», — ответил Логинов на вопрос о дипломатах-шпионах.

Он подчеркнул, что в посольстве никогда не работали шпионы.

Ранее сообщалось, что Австралия высылает двух российских дипломатов.