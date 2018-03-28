Россия не будет назначать нового постпреда при НАТО

У российских властей нет планов по назначению постоянного представителя России при НАТО, вместо него в Североатлантическом альянсе будет временный представитель. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

«При альянсе нам посол сейчас не нужен. Он требуется для того, чтобы работать, а НАТО сейчас не хочет нормально разговаривать. Поэтому пока нет планов кого-либо назначать, будет временный поверенный. Мы считаем, что в настоящий момент надо активизировать переговоры военных в рамках Совета Россия–НАТО», — сказал источник.

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Источник отметил, что на всех заседаниях представителю России задают вопросы о ситуации на Украине, а в данный момент российской стороне это «уже неинтересно».

«Уровень отношений с альянсом сейчас сильно понижен, мы практически не взаимодействуем. Поэтому стоит задуматься, есть ли смысл в назначении нового постоянного представителя. Стоит отложить это до лучших времен», — цитируют «Известия» первого заместителя главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова.

В январе 2018 года президент России Владимир Путин снял с должности постпреда при НАТО Александра Глушко. В данный момент российскую дипмиссию в Североатлантическом альянсе возглавляет заместитель постоянного представителя при НАТО Юрий Горлач.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о высылке семи российских дипломатов.