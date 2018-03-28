Посольство России: почти 160 стран хотят доказательств Лондона по делу Скрипаля

Пресс-секретарь российского посольства в Лондоне заявил, что почти 160 стран хотят от Британии доказательств причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы обратили внимание на заявление премьер-министра (Британии). Нюансы могут меняться, но главное остается прежним. Даже если бы госпожа (Тереза) Мэй сказала, что она абсолютно уверена, что Россия несет ответственность за инцидент в Солсбери, она должна была бы представить все доказательства России, международному сообществу и британской общественности. Таково мнение почти 160 стран, не являющихся членами западного блока. Очевидно, что в более широком мире никто не воспринимает слова Британии как должное», — сказал пресс-секретарь посольства.

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Ранее премьер Британии призвала принять новые меры против России по делу Скрипаля. Под новыми мерами Мэй подразумевает следующие шаги после высылки российских дипломатов из западных стран. 26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.

Ранее также стало известно, что в Государственном департаменте США потребовали от России признания виновности в отравлении Скрипаля.