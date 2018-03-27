Госдеп: Россия должна «признаться» в отравлении Скрипаля

Официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что для улучшения отношений с США и их союзниками Россия должна признать ответственность в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Дверь к диалогу с российским правительством остается открытой, но если Россия хочет улучшить отношения, она сначала должна признать ответственность за эту атаку и прекратить безрассудное и агрессивное поведение», — сказала Науэрт.

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Отвечая на вопрос, предоставила ли Великобритания американской стороне какие-либо доказательства причастности России к этой атаке, Науэрт сообщила, что сама их не видела, и такая работа ведется не через госдепартамент, а через разведслужбы.

При этом она так и не смогла однозначно сказать, были ли переданы какие-либо доказательства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об отсутствии данных по делу Скрипаля от британской стороны.