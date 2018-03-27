В Киеве назвали Кубань территорией Украины

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, говоря про Крымский мост, заявил, что Кубань является украинской территорией, передает УНН.

«С политической точки зрения, я вижу, что это мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань», – сказал Омелян.

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Он также добавил, что Украина несет убытки в связи со строительством Россией Крымского моста.

Ранее один из лидеров «Меджлис крымско-татарского народа» Ленур Ислямов заявил, что он намерен «сделать все», чтобы препятствовать движению транспорта по Крымскому мосту.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.