Гендиректор ОЗХО: от России не поступало запросов о веществе, которым отравили Скрипалей

Гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю заявил, что расследование отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери закончится через 2-3 недели, передает РИА «Новости».

По его словам, со стороны России не поступало запросов о предоставлении вещества, которым отравили Скрипалей. Узюмджю пообещал поделиться с российской стороной результатами расследования после Великобритании.

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«Пробы собраны, они анализируются в разных лабораториях. И когда анализ завершится в ближайшие 2-3 недели, мы поделимся результатами. Вначале с Великобританией», — заявил Узюмджю.

Ранее британский суд разрешил отправить кровь Скрипаля на экспертизу в ОЗХО.