Лавров о высылке дипломатов: такое хамство сносить не будем

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва ответит на высылку российских дипломатов странами Запада в связи с «делом Скрипаля».

Об этом он заявил в ходе пресс-подхода в Ташкенте. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Ответим. Не сомневайтесь, потому что такое хамство, конечно, никому сносить не хочется. И не будем», — сказал Лавров.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов и закрытие генконсульства России в США.