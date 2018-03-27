Антонов: Россия не даст спровоцировать себя на эмоциональный срыв

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Россия ответит на массовую высылку дипломатов из стран Запада. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Соединенных Штатах.

«Спровоцировать на эмоциональный срыв мы себя не дадим. Ответ будет», — сказал Антонов.

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По его словам масштаб ущерба и его информационное сопровождение были настолько велики, что скорее всего, высылка дипломатов была спланирована заранее. Антонов отметил, что обоснование закрытия генконсульства России в Сиэтле не имеет ничего общего с поводом для выдворения российских дипломатов.

«Официальные представители администрации откровенно обосновали закрытие Генерального консульства России его «близостью к базе подводных лодок и производствам крупнейшего оборонного подрядчика – «Боинга». Так какая здесь связь с делом отравленного британского агента [Сергея] Скрипаля и его дочери?» — сказал Антонов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо высылку российских дипломатов.