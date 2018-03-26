Македония высылает одного российского дипломата

Правительство Македонии заявило о высылке одного российского дипломата из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Об этом сообщается на сайте МИД страны.

«Македония в знак солидарности с Великобританией решила изгнать одного российского дипломата. Использование военного химического оружия противоречит международному праву, и это влияет на безопасность всех стран», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединилась Канада.