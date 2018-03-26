Посол США в России объяснил реакцию на дело Скрипаля

Посол США в России Джон Хантсман объяснил причину жесткой реакции на дело об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает «Коммерсантъ».

По его словам, США не могут оставить инцидент в британском Солсбери без реакции.

«Это ответ на очень безрассудную атаку с использованием нервно-паралитического вещества военного применения в отношении британского гражданина и его дочери на британской территории. Мы не можем оставить эти безответственные действия без должной реакции. Великобритания — наш лучший друг и союзник. Мы посылаем сигнал: если вы так обходитесь с нашими друзьями и союзниками, то ответная реакция неизбежна», — заявил Хантсман.

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Посол также отметил, что решение о закрытии Генконсульства России в Сиэтле, «это ответ на большое количество сотрудников разведывательных служб России, которые работают на территории США».

Ранее Хантсман заявил, что Вашингтон готов к улучшения отношений с Москвой, но для этого ей нужно «стать более ответственным партнером».