Экс-посол ЕС: у Украины нет способа вернуть Крым

Бывший посол ЕС в России Майкл Эмерсон в интервью украинским СМИТ заявил, что у Украины нет способа «вернуть» Крым, сообщает РИА «Новости».

По его словам, ЕС и США в большей степени озабочены положением дел в Донбассе, в то время как ситуация с полуостровом выглядит «иначе».

Реклама

«Проще говоря, видение такое: к сожалению, Крыма больше нет, точка», — сказал Эмерсон.

Он также подчеркнул, что у Киева нет способа «вернуть» полуостров, кроме «большой войны», которой, по мнению эксперта, уже не будет. В то же время он отметил, что санкции против России сохранятся и «возможно, будут всегда», однако вряд ли помогут Украине реализовать претензии на Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.