Латвия и Эстония высылают российских дипломатов
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс в твиттере заявил о высылке российского дипломата из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.
«В знак солидарности с позицией Великобритании по отравлению в Солсбери, Латвия объединяется с другими странами ЕС и высылает российского дипломата», — написал Ринкевичс.
Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер также заявил о высылке российского дипломата из-за дела Скрипаля, передает Reuters.
«Мы позвонили российскому посолу и сообщили ему, что он должен покинуть страну», — заявил Миксер.
Ранее США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция и Германия также объявили о том, что вышлют российских дипломатов. Польша, Украина, Литва 26 марта заявили об аналогичных мерах.
В Великобритании 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей причастна Россия. Российская сторона это категорически отрицает.