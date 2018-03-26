Латвия и Эстония высылают российских дипломатов

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс в твиттере заявил о высылке российского дипломата из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

«В знак солидарности с позицией Великобритании по отравлению в Солсбери, Латвия объединяется с другими странами ЕС и высылает российского дипломата», — написал Ринкевичс.

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Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер также заявил о высылке российского дипломата из-за дела Скрипаля, передает Reuters.

«Мы позвонили российскому посолу и сообщили ему, что он должен покинуть страну», — заявил Миксер.

Ранее США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция и Германия также объявили о том, что вышлют российских дипломатов. Польша, Украина, Литва 26 марта заявили об аналогичных мерах.

В Великобритании 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей причастна Россия. Российская сторона это категорически отрицает.