В Кремле прокомментировали возможную высылку российских дипломатов из США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии официальных заявлений США о намерении выслать российских дипломатов, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы привыкли не ориентироваться на сообщения СМИ, каких-либо официальных заявлений мы до сих пор не слышали и не видели из Вашингтона о предполагаемой высылке наших дипломатов, будем руководствоваться фактами и заявлениями официальных лиц, а не сообщениями СМИ», — сказал Песков.

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Он добавил, что в таких случаях российская сторона руководствуется принципом взаимности.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп готов выслать российских дипломатов из США в ответ на инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.