Посольство России отреагировало на возможную высылку дипломатов из США

Посольство России в США заявило, что Белый дом еще может предотвратить ухудшение российско-американских отношений на фоне дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«У Белого дома еще есть время, чтобы предотвратить негативные последствия фейковой истории ради того небольшого позитива, который остался в российско-американских отношениях», — говорится в заявлении дипмиссии в фейсбуке.

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Там также отметили, что от отношений между Москвой и Вашингтоном зависит стабильность во всем мире.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп может выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля.