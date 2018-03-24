Песков рассказал об активной гражданской позиции россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гражданская позиция становится более активной, когда Россия подвергается «необоснованным нападкам», передает РИА «Новости».

Пескова попросили прокомментировать, почему иммигранты в Лондоне массово пришли на выборы президента и проголосовали за Владимира Путина. «Неужели Россия и тут применила какой-то неведомый газ?», — уточнили у Пескова.

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«Дело не в неведомом газе. Дело в том что, понимаете, те люди, которые живут или работают за границей, они же все равно продолжают оставаться россиянами. Абсолютно нормально», — сказал Песков.

По его мнению, многие из таких людей имеют активную гражданскую позицию.

«А конечно это позиция становиться более активной в такие тяжелые времена, когда наша страна подвергается таким необоснованным нападкам», — добавил Песков.

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин выступает за чистоту выборов.