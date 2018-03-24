Эксперт прокомментировал сообщения о высылке российских дипломатов из 20 стран ЕС

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов прокомментировал сообщения СМИ о том, что до 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Во всей этой истории странным кажется то, что Великобритания сумела завести все остальные европейские государства. Вначале было ощущение, что Лондон пытается заболтать своих партнеров в Старом Свете, потому как много нерешенных вопросов по поводу Brexit. Но мы видим, что страны-партнеры, которые сегодня уже и не очень партнеры, идут на поводу у Великобритании», — сказал Иванов.

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По его словам, самый главный и трудный вопрос «зачем это Великобритании».

Ранее газета The Times сообщила, что до 20 стран ЕС и США могут выслать российских дипломатов из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.