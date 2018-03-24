Песков рассказал о разговоре Путина и Трампа

Звонок президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину после выборов носил «протокольный смысл» и характеризует их отношения, которые находятся на стадии становления, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Реклама

Он добавил, что Путин и Трамп понимают необходимость в личном общении.

«Но в целом важным является то, что оба лидера понимают необходимость личного общения, исходя из того, что для этого общения существует огромное количество причин. Не встречаясь лично, не укрепляя какую-то атмосферу взаимного доверия, выйти на расшивку этих проблем невозможно. Они это понимают, и они констатировали свои желания начать обсуждать возможности такой встречи и поручить соответственно министру иностранных дел Лаврову и госсекретарю Помпео связаться и начать разговор на эту тему», — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что советники президента США Дональда Трампа были удивлены, когда он заявил российскому коллеге Владимиру Путину, что ожидает скорой встречи с ним.