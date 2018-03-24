Появилось видео, на котором Грудинин бреет усы

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Журналист Максим Шевченко на своем Youtube-канале опубликовал видео, где кандидат в президенты России на выборах 2018 года от КПРФ Павел Грудинин бреет усы.

Грудинин еще раз отметил, что, по собственному убеждению, набрал больше голосов. Но после этого добавил, что «никто не обещал честных выборов».

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«Я, в общем, формально проиграл это пари (с журналистом Юрием Дудем — «Газета.Ru»). Поэтому я должен, как честный человек, сбрить усы», — отметил Грудинин.

После этого политик взял бритву и сбрил усы.

Ранее фото Грудинина без усов было опубликовано в инстаграме, ссылка на который ведет с официального сайта политика. Однако, позднее это фото было удалено.