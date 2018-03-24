Грудинин сбрил усы

Бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин выполнил данное видеоблогеру Юрию Дудю обещание и сбрил усы. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграм.

«Добрый день! Вчера ЦИК огласила окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово — значит, надо его сдерживать», — написал Грудинин.

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Ранее народный артист России, телеведущий Леонид Якубович призвал экс-кандидата в президенты Павла Грудинина держать слово, данное в споре с журналистом Юрием Дудем.

Суть спора между Грудининым и Дудем заключалась в том, что если кандидат наберет менее 15% голосов на выборах, он сбреет усы.