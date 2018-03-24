Порошенко поблагодарил США за выделение Украине $620 млн

Президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке поблагодарил США за поддержку проекта бюджета на 2018 год, который предусматривает выделение Украине $620 млн в качестве финансовой помощи.

«Благодарен президенту Дональду Трампу и конгрессу США за поддержку бюджетного закона, который предусматривает увеличение расходов на поддержку Украины на 2018 год. Это мощный и своевременный сигнал, который в очередной раз показал неизменную двухпартийную поддержку развития Украины путем демократических преобразований», — написал Порошенко.

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Он также добавил, что данное решение это «реальная практическая помощь по укреплению оборонного потенциала Украины».

Ранее сообщалось, что конгресс США одобрил выделение Украине $620 млн в качестве финансовой помощи.