Мурманский вице-губернатор побрился налысо из-за явки на выборах

Заместитель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин в фейсбуке заявил, что побрил голову из-за проигранного спора по явке избирателей на выборах президента России.

«Я был уверен, что по явке избирателей Мурманская область будет первая по СЗФО. Оказались вторыми. Это очень хорошо. Но спор проиграл. Слово мужчины дороже волос. Да и к отпуску готов», — написал Векшин.

Ранее сообщалось, что ЦИК России опубликовал проект постановления по итогам выборов президента.