Песков опроверг информацию о письме Скрипаля Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль писал письмо главе государства Владимиру Путину с просьбой вернуться в Россию, сообщает РИА «Новости».

«Нет. Это не так», — сказал Песков.

Ранее телеканал «Би-би-си» со ссылкой на школьного друга Скрипаля сообщил, что бывший шпион написал Путину письмо с просьбой разрешить ему вернуться на родину, так как хотел встретиться с матерью, братом и другими родственниками.