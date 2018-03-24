СМИ: новый советник по нацбезопасности США готовит чистки в Белом доме

Новый советник по национальной безопасности США Джон Болтон уволит «дюжины» сотрудников, которые не лояльны к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Об этом пишет издание Foreign Policy со ссылкой на несколько источников.

По данным издания, Болтон и его ближайшие коллеги готовят «большую встряску» в Совете по национальной безопасности США, в рамках которой он нацелился на увольнение множества сотрудников Белого дома. Сообщается, что новый советник по нацбезопасности хочет начать с сотрудников, которые остались от администрации бывшего президента США Барака Обамы.

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«Болтон может провести чистки, и он их проведет», — сказал источник.

Другой источник заявил, что Болтон хочет уволить практически всех сотрудников, которых привел бывший советник по нацбезопасности Герберт Макмастер.

«Всем, кто появился здесь (в Белом доме — «Газета.Ru») во времена Обамы, стоит начинать паковать вещи», — сказал источник.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп мог выбрать Болтона новым советником, чтобы повлиять на цены на нефть.