В МИД России прокомментировали заявление ЕС по делу Скрипаля

Заместитель официального представителя МИД России Артем Кожин выразил сожаление, после того как Евросоюз (ЕС) последовал за Великобританией в обвинениях в адрес российской стороны по делу об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает РИА «Новости».

«Принятое на заседании Евросовета 22 марта заявление в связи с химинцидентом в Солсбери вызывает сожаление. Использованная ЕС формулировка, приписывающая России ответственность за случившееся лишь на основании того, что «нет других правдоподобных альтернативных объяснений», представляет собой, в сущности, бездоказательное обвинение в наш адрес», — заявил Кожин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему российская сторона не ждет никаких практических решений от саммита Евросоюза.