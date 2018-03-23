В МИД России прокомментировали заявление ЕС по делу Скрипаля

Здание министерства иностранных дел Российской Федерации РИА Новости

Заместитель официального представителя МИД России Артем Кожин выразил сожаление, после того как Евросоюз (ЕС) последовал за Великобританией в обвинениях в адрес российской стороны по делу об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает РИА «Новости».

«Принятое на заседании Евросовета 22 марта заявление в связи с химинцидентом в Солсбери вызывает сожаление. Использованная ЕС формулировка, приписывающая России ответственность за случившееся лишь на основании того, что «нет других правдоподобных альтернативных объяснений», представляет собой, в сущности, бездоказательное обвинение в наш адрес», — заявил Кожин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему российская сторона не ждет никаких практических решений от саммита Евросоюза.