Советник Трампа по нацбезопасности прокомментировал свою отставку

Помощник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер прокомментировал свой уход, сообщает NBC News.

«Я благодарен президенту США Дональду Трампу за возможность служить ему и стране в качестве советника по нацбезопасности. Я также благодарен за дружбу и поддержку членов Совбеза, с которым работал вместе над тем, чтобы предоставлять президенту наилучшие варианты решения проблем, которые должны служить защите и продвижению наших национальных интересов», — сказал Макмастер.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил об уходе Герберта Макмастера с поста советника президента по национальной безопасности.