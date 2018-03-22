Порошенко поблагодарил СБУ после задержания Савченко

Президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке поблагодарил СБУ и Генпрокуратуру за раскрытие, как он утверждает, «российской спецоперации против Украины».

«Благодарен сотрудникам Службы безопасности и Генеральной прокуратуры за спасенные жизни людей в результате предотвращения массовых терактов и разоблаченной российской спецоперации против Украины», — написал Порошенко.

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По словам Порошенко, целью операции было «посеять хаос и уничтожить Украинское государство».

22 марта депутата Верховной рады Надежду Савченко задержали в здании парламента. Генпрокуратура Украины подозревает Савченко в подготовке терактов в Киеве.

СБУ вызывала Савченко на допрос по делу руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого обвиняют в подготовке вооруженных нападений на руководство Украины. Рубан был арестован 9 марта.