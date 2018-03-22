Опубликовано фото Савченко с гранатами

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Депутат Верховной рады Надежда Савченко принесла два граната на заседание регламентного комитета парламента Украины. Трансляцию заседания вел телеканал «112 Украина».

Савченко положила фрукты на стол, в то время как члены комитета обсуждали представление генпрокурора страны Юрия Луценко о привлечении ее к уголовной ответственности, задержании и аресте.

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«Могу поделиться. А может, метнуть?», — обратилась Савченко к Луценко.

Ранее начальник управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей заявил, что в его ведомстве не могут подтвердить сообщения о том, что депутат Надежда Савченко приходила в парламент с гранатами.