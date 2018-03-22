В комитете Рады поддержали арест Савченко

В регламентном комитете Верховной рады Украины проголосовали за снятие неприкосновенности с депутата Надежды Савченко и за ее арест. Об этом сообщает «Украинская правда».

По имеющимся данным, депутаты единогласно поддержали представление генпрокурора Юрия Луценко. Он объяснил, что Савченко не отказалась от совершения преступления и не прекратила отношения с другими вероятными соучастниками преступления. Кроме того, по его мнению, она может скрываться от органов досудебного расследования, оказывать влияние на свидетелей, а также совершать преступления против национальной и общественной безопасности.

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Отмечается, что после голосования комитета представление Луценко должны поддержать на заседании Верховной рады.

Ранее Савченко рассказала, что увидела страх в глазах украинского президента Петра Порошенко, когда пожимала ему руку.