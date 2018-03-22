Совфед отреагировал на намерение Британии убедить страны ЕС выслать российских дипломатов

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров дал комментарий, после того как появилась информация, что власти Великобритании пытаются убедить союзников в Европе выслать российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, и заявил, что британская сторона слишком далеко зашла. Об этом сообщает RT.

По его словам, тщательно подготовленная Великобританией провокация набирает обороты.

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«Это очень напоминает события 80-го года, когда в ответ на ввод советских войск в Афганистан американцы и их союзники бойкотировали московскую Олимпиаду. То есть они пытаются реанимировать давно забытую идею. Это в целом ложится в русло откровенно русофобской политики Америки, Великобритании и других европейских стран», — заметил Джабаров.

Он добавил, что Великобритании, в отличие от другие континентальных европейских стран, терять уже нечего. Другие государствам навредит ухудшение отношений с Россией.

«Поэтому я думаю, что вряд ли кто-то последует примеру британцев», — добавил Джабаров.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему обвинения в адрес российской стороны по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери являются необоснованными.