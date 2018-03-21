Джонсон согласился со сравнением ЧМ по футболу в России и Олимпиады-1936

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон согласился со сравнением чемпионата мира по футболу-2018 в России и Олимпиады 1936 года, проводившейся в Берлине, сообщает РИА «Новости».

В ходе заседания комитета британского парламента по международным делам депутат от Лейбористской партии Ян Остин заявил: «Путин собирается использовать его (ЧМ по футболу — «Газета.Ru»), как Гитлер использовал Олимпийские игры 1936 года».

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Джонсон согласился с ним, отметив, что «сравнение с 1936 годом, конечно, правильное».

Ранее Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин «хочет создавать проблемы везде, где бы он ни был».