Комиссия по этике не нашла нарушений в поведении Слуцкого
Комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в поведении главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, обвиненного в домогательствах, сообщает РИА «Новости».
Сам Слуцкий заявил перед заседанием, что надеется, что комиссия по этике поставит конструктивную точку в истории с обвинениями в домогательствах.
Отмечается, что Слуцкий зашел в кабинет, где проходило заседание, после того, как из него вышли журналистки, заявившие ранее о домогательствах.
Ранее Кадыров заступился за обвиняемого в домогательствах Слуцкого и назвал его «братом».
Несколько журналисток обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах, а у здания Госдумы прошли пикеты с требованием его отставки. Слуцкий заявил, что оставляет за собой право в любой момент подать в суд за эти обвинения. Он назвал их провокацией.