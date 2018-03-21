Помощники Трампа отговаривали его от звонка Путину

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время первой встречи на саммите G20... Михаил Метцель/ТАСС

Советники президента США Дональда Трампа уговаривали его не поздравлять президента России Владимира Путина с победой на выборах, передает The Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что Трамп проигнорировал мнение советников.

Ранее американский сенатор-республиканец Джон Маккейн обрушился с критикой на президента Дональда Трампа, поздравившего российского президента Владимира Путина с победой на выборах.

В Госдепе заявили, что США и Россия должны быть на связи друг с другом как две ядерные супердержавы.