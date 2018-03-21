Посольство России возмутилось после обвинений Канады по делу Скрипаля

Посольство России в Канаде возмутилось после обвинений главы МИД страны Христи Фриланд в адрес Москвы по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает РИА «Новости».

Фриланд осудила предполагаемое использование нервно-паралитического газа при покушении на Скрипаля и заявила, что «возможное участие России является серьезным нарушением международных норм».

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«Недавние высказывания министра иностранных дел Христи Фриланд с лживыми обвинениями в адрес России неприемлемы и заслуживают осуждения. Подобные заявления, однозначно возлагающие на Россию вину за покушение на отца и дочь Скрипалей, нарушают общепринятые правовые процедуры, учитывая, что расследование не завершено и до сих пор не представлены какие-либо доказательства», — заявил пресс-секретарь российского посольства в Оттаве Кирилл Калинин.

Ранее МИД России пригласил всех аккредитованных в стране послов других государств на встречу для обсуждения ситуации вокруг заявлений Лондона о применении отравляющих веществ.