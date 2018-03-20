Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн обрушился с критикой на президента Дональда Трампа, поздравившего российского президента Владимира Путина с победой на выборах. Об этом он написал на своем сайте.

«Американский президент не может вести за собой свободный мир, поздравляя диктаторов с победой на фиктивных выборах. Поздравив Владимира Путина, президент Трамп оскорбил каждого гражданина России, которому было отказано в праве на честный голос», — написал Маккейн.

Ранее Госдеп, комментируя звонок Трампа Путину, отметил, что США и Россия должны быть на связи друг с другом.