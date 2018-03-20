Во Франции задержали Николя Саркози
Экс-президента Франции Николя Саркози задержали по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года, передает BFМ.
Он находится под стражей в помещениях судебной полиции в Нантере.
Саркози допрашивают о возможном незаконном использовании средств из Ливии, которые были бы использованы для финансирования президентской кампании.
Ранее сообщалось, что Саркози может предстать перед судом по подозрению в нелегальном финансировании своей провалившейся предвыборной кампании в 2012 году.