В США заявили о «неуместном оскорблении» Аббаса в адрес посла в Израиле

Спецпредставитель США по международным переговорам Джейсон Гринблатт назвал слова лидера Палестины Махмуда Аббаса в адрес посла США в Израиле «неуместным оскорблением», передает РИА «Новости».

Ранее Аббас назвал посла «сыном собаки» из-за поддержки еврейских поселений на западном берегу Иордана.

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«Несмотря на его в высшей степени неуместные оскорбления в адрес членов администрации Трампа, а его последнее высказывание было оскорблением в адрес моего хорошего друга и коллеги посла Фридмана, мы остаемся приверженными палестинскому народу и переменам, которые должны быть произведены для мирного сосуществования», — сказал Гринблатт.

Обострение конфликта между США и Палестиной произошло после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля.