Мэй рассказала о мотиве России в отравлении Скрипаля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у России был мотив для нападения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает телеканал SkyNews.

«У России были возможность и, я уверена, мотив и намерение (при нападении на Скрипаля — «Газета.Ru»), это часть модели поведения, которой Россия пользуется в Европе. Это случилось в Великобритании, но могло случиться и в любой другой стране, и поэтому наши союзники выразили нам сильную поддержку во мнении, что в нападении виновна Россия», — сказала Мэй.

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Также Мэй отметила, что Скрипаля и его дочь отравили веществом «Новичок» или его производным, которые производились в СССР.

Ранее сообщалось, что Мэй обвинила Россию в нападении на Скрипаля.