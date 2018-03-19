МИД России отреагировал на включение Крыма в доклад о правах человека на Украине

МИД России назвал неправомерным включение наблюдательной миссией ООН Крыма в доклад о ситуации с соблюдением прав человека на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Вновь вынуждены напомнить, что в мандат наблюдательной миссии по правам человека на Украине не входит рассмотрение ситуации в третьих странах. Республика Крым и город федерального значения Севастополь являются территорией Российской Федерации, и очередная попытка включить оценку правозащитной ситуации в этом российском регионе в доклад по Украине является неправомерной», — заявили в ведомстве.

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В МИДе также выразили озабоченность данными об убитых и раненых на территории Донбасса и призвали Киев принять меры.

Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в твиттере заявил, что появление сразу на двух украинских телеканал изображения карты Украины без Крыма является «чьей-то целенаправленной работой».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.