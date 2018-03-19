В ОБСЕ увидели «недостаток подлинной соревновательности» на выборах в России

Глава миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ян Петерсен посчитал, что на выборах президента России были ограничения фундаментальных свобод, передает РИА «Новости».

«Есть ограничения фундаментальных свобод — свободы собраний, свободы выражения, равно как ограничения регистрации некоторых кандидатов», — сказал Петерсен.

Реклама

Он пришел к выводу, что данные ограничения привели к «недостатку подлинной соревновательности» на выборах.

Ранее в ОБСЕ похвалили техническую и юридическую стороны организации выборов.