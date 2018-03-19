Грудинин признал поражение на выборах

Кандидат в президенты России Павел Грудинин признал поражение на президентских выборах, сообщает РИА «Новости».

По словам Грудинина, он признает победу Владимира Путина, хотя считает выборы не соответствовавшими мировым стандартам.

«Я сразу скажу вам, что я абсолютно убежден, что действующий президент победил. Я абсолютно убежден в том, что эта победа была. Но то, что сделано было чиновниками, властями, в том числе и СМИ, за время предвыборной гонки позволяет мне сказать, что это были грязные выборы. Это были выборы, которые не соответствуют мировым стандартам», — сказал Грудинин на пресс-конференции.

Ранее в ЦИК рассказали о результатах проверок информации о возможных вбросах.