ЦИК подведет окончательные итоги выборов президента России в течение 10 дней

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что официальные окончательные итоги выборов президента России будут подведены в течение 10 дней.

«Это предварительные итоги голосования. В соответствии с законом теперь у ЦИК есть в распоряжении 10 дней для окончательного определения итогов выборов на основании первых экземпляров протоколов избирательных комиссий субъектов России и двух зарубежных территориальных зарубежных избирательных комиссий», — сказала Памфилова.

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Ранее сообщалось, что после обработки 99,83% протоколов действующий президент России Владимир Путин набирает 76,6%. Павел Грудинин набирает 11,8%, Владимир Жириновский набирает 5,66%. Ксения Собчак получила 1,67%, Григорий Явлинский — 1,04% голосов, Борис Титов – 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин – 0,65%.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России.