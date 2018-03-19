ЦИК: Путин набирает 76,67% после обработки 99,75% протоколов

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По данным ЦИК, после обработки 99,75% бюллетеней действующий президент России Владимир Путин набирает 76,67%

Павел Грудинин набирает 11,79%, Владимир Жириновский набирает 5,66%

Остальные кандидаты к настоящему моменту набирают менее 2% голосов: Ксения Собчак получила 1,67%, Григорий Явлинский — 1,04% голосов, Борис Титов – 0,75%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин – 0,65%.

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