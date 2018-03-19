ЦИК: Путин набирает 76,65% голосов после обработки 99% протоколов

__is_photorep_included11687953: 1

По данным ЦИК, после обработки 99% бюллетеней действующий президент России Владимир Путин набирает 76,65%.

Павел Грудинин набирает 11,82%, Владимир Жириновский набирает 5,68%.

Остальные кандидаты к настоящему моменту набирают менее 2% голосов: Ксения Собчак получила 1,66%, Григорий Явлинский — 1,04% голосов, Борис Титов – 0,75%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин – 0,65%.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России.