ЦИК: Путин набирает 76,65% голосов после обработки 99% протоколов
По данным ЦИК, после обработки 99% бюллетеней действующий президент России Владимир Путин набирает 76,65%.
Павел Грудинин набирает 11,82%, Владимир Жириновский набирает 5,68%.
Остальные кандидаты к настоящему моменту набирают менее 2% голосов: Ксения Собчак получила 1,66%, Григорий Явлинский — 1,04% голосов, Борис Титов – 0,75%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин – 0,65%.
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