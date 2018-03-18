В Санкт-Петербурге умер Валерий Островский

Политолог Валерий Островский умер в Санкт-Петербурге, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного редактора газеты «Петербургский дневник» Кирилла Смирнова.

«Валерий Петрович Островский скончался вчера. Последнее время он работал обозревателем газеты «Петербургский дневник»… Он работал буквально до последних дней, только на прошлой неделе оказался в больнице», — сказал он.

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Гражданская панихида состоится 20 марта в Покровской больнице.

Островский родился в 1947 году в Ленинграде, окончил исторический факультет ЛГПИ. С 1973 по 2005 годы работал на историческом факультете ЛГПИ (РГПУ имени А. Герцена). В 1994–1998 годах был депутатом законодательного собрания Санкт-Петербурга. С 2005 года — доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, с 2012 года — доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ.