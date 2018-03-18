Стала известна явка в СИЗО Москвы

По словам члена Московской городской избирательной комиссии Юрия Ермолова, явка на избирательных участках в СИЗО Москвы составляет от 70% до 95%, передает РИА «Новости».

«СИЗО демонстрируют тоже высокую явку: у нас в Москве 10 СИЗО, явка здесь от 70% до 95%», — заявил Ермолов.

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Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова также отметила, что в президентских выборах приняли участи 100% заключенных, которые находятся в СИЗО и ИВС.

Ранее ЦИК отчитался о явке на выборах президента к 19.00 мск.