Результаты на двух избирательных участках в Москве признают недействительными

В Москве на двух избирательных участках опечатали урны, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

«Был вопрос по участку 1204 — действительно в руках было два бюллетеня, которые опустил избиратель. Принято решение опечатать урны и при подведении итогов все бюллетени этой урны будут признаны недействительными. И второй такой же случай на участке 1353, принято аналогичное решение», — сказал Горбунов.

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Ранее секретарь Центральной избирательной комиссии России Майя Гришина назвала «форс-мажором» ситуацию с закончившимися бюллетенями для голосования на избирательном участке в Челябинске.

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