На участке в Люберцах зафиксирован вброс бюллетеней

В подмосковных Люберцах на избирательном участке 1480 зафиксирован вброс бюллетеней в урну, заявила председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова, передает РИА «Новости».

«Вброс производился в районе 9 часов утра, сейчас стационарная урна опечатана, эти бюллетени будут признаны недействительными. В настоящее время на участок доставлена резервная стационарная урна, в нее будет проходить голосование. Председатель избирательной комиссии 1480 и член комиссии с правом решающего голоса, которые принимали непосредственное участие в этом безобразии, отстранены от работы решением участковой избирательной комиссии», — сказала она.

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Коновалова отметила, что в настоящее время на участке находятся наблюдатели от Общественной палаты Московской области, член избирательной комиссии Московской области с правом решающего голоса, которые вместе с полицией разбираются в произошедшем. Голосование на участке продолжается.

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