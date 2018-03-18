Бабурин и Сурайкин проголосовали на выборах президента России

Кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин и лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин проголосовали на выборах президента России, передает РИА «Новости».

Бабурин голосовал на избирательном участке №2151, ранее на этом же участке проголосовал Владимир Путин.

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Сурайкин проголосовал на избирательном участке №137 в Москве.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России.

Официально зарегистрированными кандидатами на этот пост являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).